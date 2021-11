Críticas de Bolsonaro

CB Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro disse, ontem, que o Supremo Tribunal Federal (STF) "interfere em tudo". Ele ainda destacou o julgamento sobre o orçamento secreto que ocorre no plenário virtual da Corte. "Noventa por cento das coisas que tu faz (sic) têm de passar pelo Parlamento. Tem algumas pessoas boas lá, mas é uma luta terrível. Tem o Supremo Federal também, né? Cada vez mais, o Supremo interfere em tudo. Uma interferência, agora, é nesse orçamento secreto. Orçamento secreto publicado no Diário Oficial da União", ironizou, em entrevista ao canal bolsonarista Jornal da Cidade Online.

Bolsonaro também afirmou que tem "10%" dele no STF com o ministro Kassio Nunes Marques, indicado pelo chefe do Executivo em 2020. "Não é que eu mande no voto do Kassio, mas o que eu podia apresentar naquele momento para o Senado — que vota para o Supremo, não sou eu, quem vota é o Senado — era o Kassio", disse.

Hoje, o STF tem apenas 10 ministros, e não 11, já que a vaga deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou, ainda não foi preenchida. O indicado pelo governo para o posto, André Mendonça, aguarda sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado há quatro meses.

CPI

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que começou a recolher assinaturas para pedir CPI que investigue os repasses de verbas por meio do orçamento secreto.

"Começamos a reunir assinaturas para aprovar a criação da CPI do Orçamento Secreto (CPI do Bolsolão)", escreveu Rodrigues no Twitter. Ele foi responsável pelo requerimento de abertura da CPI da Covid, que investigou ações e omissões do governo no enfrentamento à pandemia.