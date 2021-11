Ministério da Saúde abre edital para programa Médicos pelo Brasil 

CN Cristiane Noberto

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (9/11) que a abertura do primeiro edital do programa Médicos pelo Brasil será lançado em dezembro. A proposta substitui o atual Mais Médicos, lançado em 2013 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

De acordo com a pasta, o novo programa traz novidades "como formação em medicina de família e comunidade, remuneração mais alta, avaliação de desempenho, progressão de carreira (com o objetivo de diminuir a rotatividade dos médicos), e gratificação para a atuação em áreas remotas e de saúde indígena". Segundo o órgão, a proposta promoverá 5 mil vagas imediatas já em 2022.

"É prioridade do Médicos pelo Brasil contemplar os municípios mais pobres e que mais necessitam dos serviços de saúde”, disse o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Raphael Câmara.

O Ministério da Saúde ainda afirmou que os contratos do programa Mais Médicos ainda continuarão vigentes até o final. O Médicos pelo Brasil foi lançado em 2019 com o objetivo de estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de provimento e alta vulnerabilidade.