Moraes afasta Jefferson

CB Correio Braziliense

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento de Roberto Jefferson da presidência do PTB por 180 dias. Ele atendeu pedido de parlamentares da própria legenda, que acusam o ex-deputado de má gestão dos recursos repassados à legenda pelo Fundo Partidário. Jefferson teve a prisão preventiva decretada em 13 de agosto, no âmbito do inquérito das milícias digitais, que corre no STF. O ex-parlamentar chegou a cumprir prisão domiciliar em setembro por conta de problemas de saúde, mas voltou para o regime fechado.