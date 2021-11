Bolsonaro: Brasil já está no 'pós-pandemia'

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quinta-feira (11/11), que o Brasil já está no pós-pandemia. O chefe do Executivo federal voltou a reclamar das medidas de isolamento social e culpou os protocolos sanitários pela crise econômica.

“Agora, estamos no pós-pandemia. Espero que eu esteja certo, se Deus quiser. Passamos pela questão da pandemia, não foi fácil, houve muitas decisões equivocadas de chefes de Executivo, com a política do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois'”, disse.



Na quarta-feira (10/11), o Brasil contabilizou 264 mortes por COVID-19. Com isso, o total de óbitos chegou a 610.080 desde o início da pandemia.



A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 254 -voltando a ficar acima da marca de 250 após uma semana.



Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta quarta. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.