Lula faz giro pela Europa

CB Correio Braziliense

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início, ontem, a uma agenda internacional de encontros com lideranças políticas em quatro países europeus. De acordo com a agenda divulgada por Lula, o giro começa na Alemanha: em Berlim, deve se reunir com Martin Schulz, ex-líder do Partido Social-Democrata e ex-presidente do Parlamento Europeu. Na Bélgica, o petista é esperado num debate no Parlamento Europeu e terá reuniões com líderes social-democratas do país. Na França, ele participa de conferência sobre o Brasil no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po). Já na Espanha, Lula deve participar de uma conferência e se reunir com lideranças políticas de esquerda.