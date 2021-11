Lula amplia vantagem

CB Correio Braziliense

Levantamento Exame/Ideia, divulgado ontem, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando todos os cenários eleitorais para a Presidência em 2022. Em cenário de segundo turno entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro, a distância entre os dois cresce de 12 pontos porcentuais, registrados na pesquisa de julho, para 17. Lula seria vitorioso nas eleições por 48% dos votos, contra 31% do atual chefe do Executivo.

O ex-presidente levaria a vitória em todos os cenários possíveis de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o petista ganharia com 50% contra 22%, enquanto que contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputa com Doria as prévias do PSDB, Lula venceria com 48% contra 22%. No embate com o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), o petista ganharia de 44% contra 31%. Já na disputa contra o ex-juiz Sergio Moro, que filiou-se nesta semana ao Podemos, o petista teria a vitória por 47% contra 25%.

Em um possível segundo turno, Bolsonaro ganharia de Moro, de 32% contra 30%, mas perderia de Ciro, por 36% contra 32%.