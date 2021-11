Bolsonaro nos Emirados

CB Correio Braziliense

Em viagem aos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou, ontem, com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. A reunião ocorreu no pavilhão de líderes da Expo 2020 Dubai, considerado o maior evento presencial do mundo desde o início da pandemia da covid-19. Outras autoridades brasileiras, como o governador de São Paulo, João Doria, passaram pela feira, que tem previsão de duração de seis meses. Amanhã, o evento será dedicado ao Brasil.

Hoje, está previsto que Bolsonaro acompanhe a cerimônia de abertura da Dubai Airshow, que tenta ganhar espaço ao lado de duas grandes festas do setor, uma realizada em Paris, na França, e outra em Farnborough, na Inglaterra.

Escalas

Dubai é o primeiro ponto de parada da comitiva brasileira, que conta com seis ministros e o secretário de Cultura, Mario Frias. As autoridades também aportarão no Bahrein e no Catar. Além de sua equipe ministerial, Bolsonaro está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de dois filhos: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

O retorno da delegação brasileira está marcado para a próxima quinta-feira.