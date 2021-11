Troca de xingamentos

CB Correio Braziliense

A troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto terminou com xingamentos, conforme informou O Antagonista. Segundo o veículo, as agressões começaram após o chefe do governo exigir que seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), assumisse o controle do diretório do PL em São Paulo. "Você pode ser presidente da República, mas quem manda no PL sou eu", teria escrito Costa Neto. Enfurecido, Bolsonaro teria mandado o presidente do PL para "aquele lugar" e recebido uma resposta no mesmo nível: "VTNC você e seus filhos".