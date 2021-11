Base do governo paulista

CB Correio Braziliense

Em São Paulo, o PL faz parte da base do governo estadual e tem o controle de estruturas importantes, como o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). As divergências com o presidente Jair Bolsonaro, porém, não se resumem a São Paulo. O PL e o chefe do Executivo têm obstáculos a superar em outros estados, como Piauí e Alagoas — onde o partido de Valdemar Costa Neto deve apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — e no Amazonas. Lá, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (AM), é adversário de Bolsonaro e ameaça sair do PL.