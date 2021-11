Bolsonaro diz que Amazônia não pega fogo porque é ''úmida"

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

Nesta segunda-feira (15/11), em evento realizado em Dubai para atrair investidores para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a rebater as críticas ao desmatamento no Brasil. Bolsonaro disse ao público presente que um passeio pela Amazônia é algo fantástico. "Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo". A declaração aconteceu na abertura do Fórum Invest in Brazil, em Dubai.

De acordo com Bolsonaro, os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. O presidente disse aos investidores que mais de 90% da área estão preservados. "Está exatamente igual quando foi descoberta no ano de 1500", afirmou.

Vale lembrar que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou há poucos dias que o desmatamento na Amazônia avançou 5% em outubro. Ao todo, foram 877km² de devastação da floresta na Amazônia, um aumento de 5% em relação a outubro de 2020 e o maior índice no mês em toda a série histórica do Deter, sistema de alertas do Inpe, iniciado em 2016.

Bolsonaro cumpre agenda no Emirados Árabes. A viagem do chefe do Executivo é uma tentativa de atrair investidores para o Brasil. O retorno está previsto para o dia 17 de novembro.