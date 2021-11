CB Correio Braziliense

O presidente da Câmara, Arthur Lira, evitou comentar de forma direta os problemas na filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Lira, que participava das negociações para filiar o chefe do Executivo ao PP, declarou que não cabe a ele falar sobre o processo de aproximação do presidente com outro partido. "O presidente nos comunicou que iria para o PL, o presidente do PL comunicou aos filiados que ele iria, e a gente vai esperar", afirmou.