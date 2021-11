PSDB deve se reunir nesta terça-feira para discutir adiamento das prévias

CN Cristiane Noberto

O PSDB deve se reunir na tarde desta terça-feira (16/11) para discutir a possibilidade de adiar o resultado das prévias do partido, marcado para acontecer no próximo dia 21. O pedido teria partido de representantes do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O gaúcho disputa a vaga com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e com o governador de São Paulo, João Doria, para a pré-candidatura à presidência do ano que vem pela sigla.

Após o pedido, na noite de ontem (15), os dois tucanos emitiram uma nota conjunta na qual consideram o adiamento “imoral e inaceitável”. “Adiar as prévias é casuísmo eleitoral. A experiência adotada pelo PSDB oferece inúmeras alternativas confiáveis para a realização das eleições no prazo acordado, ou seja, 21 de novembro. Os candidatos Arthur Virgílio e João Doria entendem que a democracia não pode ser adiada”, escreveram.

Eduardo Leite, por outro lado, afirmou em seu Twitter que não procede a informação. “Não faz sentido postergarmos a decisão em um processo no qual trabalhamos com absoluta confiança na vitória. Queremos todos os filiados com o app em mãos e decidindo o futuro do PSDB no dia 21”, afirmou.

Não procede a informação de que nossa campanha tenha proposto adiar as prévias do PSDB. Não faz sentido postergarmos a decisão em um processo no qual trabalhamos com absoluta confiança na vitória. Queremos todos os filiados com o app em mãos e decidindo o futuro do PSDB no dia 21 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 16, 2021

A expectativa é de que os tucanos realizem uma reunião para debater a possibilidade ainda hoje.