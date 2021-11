No Oriente Médio, Bolsonaro exalta feitos na economia e no combate à covid

CN Cristiane Noberto

(crédito: AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (16/11) que a economia brasileira bem como a ação contra a covid-19 foram bem executadas no Brasil durante a pandemia. O chefe do Executivo está em Bahrein e cumpre o quarto dia de agenda por diversos países do Golfo Pérsico. Ainda na manhã de hoje, o presidente também inaugurou uma embaixada brasileira no país.

“O Brasil foi um dos cinco países que melhor se comportaram na economia por ocasião da pandemia e também se comportou muito bem no tratamento no combate ao vírus. Terminamos 2020 com mais pessoas com carteira assinada do que em 2019. Gastamos em torno de US$ 110 bilhões nessa causa, não só com meios e medicamentos, bem como atendendo aqueles que perderam seus empregos por uma política não comprovada de lockdown. Mas terminamos 2020, começamos 2021 e estamos quase terminando (o ano) com a possibilidade de crescermos 5% na economia, com uma boa equipe, bem como com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que bem sabe tratar essa questão. A economia, com toda certeza, a sua dirigibilidade tem que caber a pessoas competentes. Graças a Deus, temos isso no Brasil”, afirmou frente a reis e xeiques.

Bolsonaro ainda destacou a gestão da ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, que também está na comitiva, ao afirmar sobre a importância das exportações brasileiras. “Temos também uma pessoa fantástica, uma senhora que tem conduzido a nossa política [de agricultura e pecuária] no mundo todo. E, cada vez mais, tem ocupando o mesmo espaço no terreno, exportamos mais, pela produtividade e pela forma como nos empenhamos nessa questão. O mundo está aberto para todos, o Brasil também está aberto aos senhores. Não faltam oportunidades, na estrutura, na defesa, no turismo”, disse em mais uma clara tentativa de atrair investimentos ao país tupiniquim.

Embaixada brasileira em Bahrein

Ainda na manhã desta terça, o presidente inaugurou uma embaixada brasileira em Manama, no Bahrein. Em um breve discurso, no qual afirmou estar emocionado com a oportunidade, Bolsonaro foi recebido logo após a cerimônia pelo rei do país Hamad Bin Isa Al-Khalifa.