Sob tensão, PSDB mantém prévias

CB Correio Braziliense

O PSDB confirmou que fará, no domingo, as prévias para definir o candidato do partido à Presidência da República. A decisão ocorreu em reunião, ontem, após troca de acusações entre as campanhas dos governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) sobre um pedido de adiamento feito por aliados do político gaúcho. O ex-senador Arthur Virgílio também está na disputa. Ao todo, 44.700 filiados poderão participar do processo de forma remota ou presencial.

A reunião de ontem foi motivada por uma discordância entre as campanhas de Leite e Doria a respeito do uso do aplicativo desenvolvido pelo partido para que os filiados sem mandato possam votar — desde que o app foi lançado, surgiram reclamações relacionadas a seu funcionamento. Na segunda-feira, o deputado Jutahy Júnior (BA), aliado de Leite, pediu o adiamento diante de coordenadores da campanha de Doria, que reagiram. Segundo afirmou Jutahy, as prévias não poderiam ocorrer diante de falhas no aplicativo, que foi desenvolvido especialmente para o processo pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurg).

Visita

Ontem, Doria esteve no Rio Grande do Sul, onde tentou mudar votos de correligionários. Ele foi recebido por Leite no Palácio Piratini, sede do governo do estado. Os dois apertaram as mãos e trocaram palavras amigáveis. O governador paulista afirmou que, independentemente do resultado das prévias, a partir de 22 de novembro, eles estarão "mais juntos do que nunca".

"De amigo para amigo. Podemos estar disputando, mas somos do mesmo partido, estaremos juntos a partir do dia 22. Mais juntos do que nunca, unidos pelo Brasil. É assim que se faz a boa política, com civilidade, com respeito, ainda que com diferenças", pontuou Doria.

Leite retribuiu os comentários e fez elogios a São Paulo. "É um estado que é um exemplo de administração pelo PSDB há 30 anos. Ficamos felizes em recebê-lo no Rio Grande do Sul, que também dá a sua contribuição, para que a gente possa ajudar a mudar o Brasil, e estamos mudando a partir dos nossos estados", respondeu o gaúcho. (RF, com Agência Estado)