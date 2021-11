Em Paris, Lula critica Bolsonaro

CB Correio Braziliense

Em visita a Paris, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil precisa voltar ao cenário internacional, após o "isolamento" provocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o atual governo "fez o Brasil dar as costas ao mundo". O discurso do petista foi feito durante uma conferência na universidade de Sciences Po de Paris. O evento faz parte da turnê europeia na qual Lula tem previsto encontros com diversos líderes do continente. "Ninguém quer investir no Brasil", segundo o petista, porque Bolsonaro "é grosseiro com as mulheres, não ama os negros, queima a floresta, é violento com o povo indígena", enfatizou.