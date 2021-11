Bolsonaro passeia de moto pelas ruas de Doha, capital do Catar

VP Vinicius Prates - Estado de Minas

Na manhã desta quarta-feira (17/11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), fez uma transmissão ao vivo através de sua página no Facebook para compartilhar o seu 'passeio' de moto pelo Catar.

Bolsonaro, que desembarcou em Doha, a capital do país, nesta manhã, transmitiu por pouco mais de 6 minutos o seu passeio com outros motociclistas.

No vídeo, o presidente informa: "Motociclistas do Brasil, estou no Catar. Fui convidado aqui a dar um passeio de moto na capital. Vamos dar uma volta, uns 30, 40 minutos, e retornar para cá."

Além disso, o Chefe do Executivo também usou a transmissão para afirmar que as 'motociatas' tendem a crescer pelo mundo. "A febre, aquilo que foi plantado no Brasil pelos motociclistas, está pegando e vai pegar no mundo todo", declarou o presidente.



Veja a transmissão:

