Lira também procurou STF

Na semana passada, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que se reuniu com o presidente do STF, Luiz Fux, para tratar do bloqueio às emendas do relator. O deputado, assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que busca alternativas para voltar com as RP9. Uma das possibilidades é apresentar embargos de declaração para esclarecer a decisão de Rosa Weber. Pelo entendimento da ministra do STF, avalizado por 8 votos a dois pelo plenário da Corte, o Congresso Nacional e o governo federal devem adotar medidas de transparência para realizar a distribuição dos recursos.