Zambelli sobre encontro de Lula e Macron: 'Falta de apreço pela diplomacia'

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (17/11), para reclamar do encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da França, Emmanuel Macron.



Como parte do giro que promove pela Europa, o ex-presidente conversou com Macron. Lula foi recebido na residência oficial do chefe de Estado francês, o Palácio dos Elísios, em Paris. O encontro com o brasileiro teve protocolo reservado a chefes de Estado.



“Entendo que um chefe de Estado se encontrar com um oposicionista de outra nação demonstra falta de apreço pela diplomacia, a fim de criar um ambiente de desconforto”, escreveu Zambelli.



Segundo a deputada, a população francesa é madura, tem apreço pela democracia e não se sentirá representada por um presidente que se relaciona com um "ex-condenado".

De acordo com o ex-presidente, o encontro foi feito para discutir a urgência climática e questões globais como a fome e a pobreza. Os dois também conversaram sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina.

Macron discorda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nessas matérias. Eles já tiveram algumas discussões sobre a pauta ambiental.