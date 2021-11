Operação investiga desvios de recursos em obras contra a seca na Paraíba

LP Luana Patriolino

(crédito: Policia Federal)

A Polícia Federal cumpre 34 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18/11) nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Paulista e Pombal, na Paraíba; e em Juazeiro do Norte, no Ceará. A operação visa identificar envolvidos em possíveis desvios de recursos destinados à construção de barragens contra a seca no interior paraibano.



A força tarefa atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Essa é a sexta fase da Operação Recidiva, denominada Operação Bleeder.



Segundo as investigações, em todas as obras, empresas de fachada venciam as licitações fraudadas e, por meio do pagamento de suborno a agentes públicos, executavam construção de açudes públicos que continham grandes percentuais de desvios de recursos.



Conforme levantamento feito pela CGU, as obras investigadas totalizam, aproximadamente, R$ 79 milhões, tendo sido constatados indícios de sobrepreço e superfaturamento nos montantes de R$ 13,3 e R$ 8,2 milhões, respectivamente. De acordo com a PF, com a morte de um dos principais investigados, seus dois filhos, também engenheiros, assumiram as principais ações da organização criminosa.



Medidas cautelares



Além de buscas e apreensões, o Judiciário impôs medidas cautelares para alguns dos investigados, como proibição de se ausentarem da comarca em que residem ou de frequentarem prédios de prefeituras e secretarias, além da suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira.



Para um dos investigados, servidor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em Brasília, a Justiça ainda determinou afastamento do cargo e a proibição de acesso ao órgão.