PL tenta superar impasse em SP e PE para garantir filiação de Bolsonaro

TA Tainá Andrade

(crédito: JoseCruz/ABr)

Após o casamento marcado e o noivado desfeito, o romance entre o Partido Liberal e o presidente Jair Bolsonaro ainda rende capítulos. Ainda que os presidentes regionais da legenda tenham aprovado, ontem, em Brasília, a filiação do presidente da República, os diretórios de São Paulo e de Pernambuco ainda não fecharam o impasse nas candidaturas estaduais.

O deputado Wellington Roberto (PL-PB) comentou que Valdemar Costa Neto se reunirá em breve com Bolsonaro para definir a estratégia eleitoral nos dois estados e, enfim, formalizar o processo de filiação. “Valdemar vai coordenar todo o processo. Ele vai sentar com as bancadas regionais de SP e PE e vai alinhar”, disse.

O líder do partido na Câmara afirmou que a reunião entre os presidentes regionais foi proveitosa. “Todos os representantes dos estados falarem qual é a realidade foi bom para deixar mais transparente o encaminhamento da filiação”, considerou. Segundo ele, trata-se de um projeto nacional, portanto deve haver unicidade entre os 27 estados.