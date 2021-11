Justiça Militar comemora CJMs

CB Correio Braziliense

A Justiça Militar da União comemora hoje, às 16h, o centenário das Circunscrições Judiciárias Militares (CJM). Com a presença de autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo e de representantes das Forças Armadas, a solenidade terá a participação do vice-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), no exercício da presidência, ministro Péricles Aurélio de Lima Queiroz. As CJMs representam a primeira instância dos tribunais militares. O Brasil conta com 12 Circunscrições, divididas em 19 auditorias pelo país. O evento inclui o lançamento de um livro e uma exposição virtual. A cerimônia será transmitida pelo canal do STM no YouTube.