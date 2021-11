Pedido ao Supremo

CB Correio Braziliense

Um grupo de seis deputados apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de reconsideração da decisão da ministra Rosa Weber, que negou suspender a tramitação da PEC dos Precatórios. Os parlamentares, que haviam acionado a Corte questionando diferentes aspectos da votação em primeiro turno na Câmara, pedem que o caso seja discutido no plenário do Supremo. O pedido principal é de anulação da votação que aprovou a PEC. Eles reforçam a acusação de "atropelo do processo legislativo", destacando a "relevância" do assunto e a "insegurança jurídica" em torno dele. Assinaram o pedido Alessandro Molon (PSB-RJ), Fernanda Melchionna (PSol-RS), Joice Hasselmann (PSL-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP), Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Vanderlei Macris (PSDB-SP).