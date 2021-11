Senado chama presidente da Petrobras para audiência pública na terça-feira

CN Cristiane Noberto

(crédito: Mauro Pimentel/AFP)

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, deverá participar de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para discutir os sucessivos aumentos nos combustíveis e a política de preços adotada pela empresa. A reunião está marcada para ocorrer na próxima terça-feira (23/11), às 9h.

Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também foram chamados, mas não havia confirmação até a publicação desta reportagem.

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CAE, foi o autor do pedido. Na justificativa, apresentada no início do mês, o parlamentar escreveu: “em 2021, a Petrobras aumentou os preços da gasolina 11 vezes e do diesel, 9 vezes. No ano, a gasolina subiu 74% e o diesel, 64,7%. É primordial a avaliação da política de preços dos combustíveis”.