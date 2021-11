"Tem maluco em todo lugar", diz Bolsonaro sobre aplausos a Lula na Europa

CN Cristiane Noberto

(crédito: Youtube/reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro minimizou a boa repercussão da visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa. Ao comentar sobre o petista ter sido aplaudido no Parlamento Europeu, na semana passada, o chefe do Executivo comentou: "Tem maluco em todo lugar".

"Tinham uns 20 deputados do Psol deles, o equivalente, num universo de 600 parlamentares [do Parlamento Europeu], tinham uns 20, 30 presentes. Lógico que o pessoal bate palma, tem maluco em todo lugar. Aí a mídia tradicional diz que ele foi aplaudido pelo Parlamento Europeu. Agora, [Lula] não pode ir na esquina tomar uma branquinha, que é vaiado", disse Bolsonaro.

O presidente criticou o seu possível adversário na eleição de 2022 durante a live semanal, realizada excepcionalmente nesta sexta-feira (19/11).