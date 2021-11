CB Correio Braziliense

Na pressão/ A sexta-feira foi marcada por uma profusão de boatos de que o ex-prefeito de Manaus, ex-deputado e ex-senador Arthur Virgílio Neto (foto) iria desistir de participar

da prévia.

Tucanada em Brasília/ A casa do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) será palco de um jantar para a turma de João Doria. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reunirá seus aliados numa galeteria, prato típico dos gaúchos.

Amor e conveniência/ Um parlamentar resumiu assim o casamento de Bolsonaro com o PL: "Você finge que me ama, e eu finjo que acredito".

Novo livro da Dad/ Prestes a abrir suas portas no Casa Park, em Brasília, a Livraria da Travessa será palco do lançamento de Maravilhas de Brasília, mais um primoroso texto de Dad Squarisi sobre todas as delícias da capital de todos os brasileiros. Dad autografa o livro em 27 de novembro, às 19h.