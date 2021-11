Vitória? Depende

CB Correio Braziliense

(crédito: kleber sales)

Ao mesmo tempo em que fazem as projeções de placar para as prévias de amanhã, que escolherão o candidato do PSDB ao Planalto, os tucanos trabalham desde já para evitar uma debandada, independentemente de quem sair vitorioso. Os dois principais candidatos têm plena consciência de que, se o vencedor fizer um discurso "pisando" nos adversários, estará derrotado na largada. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já ensaiou uma manifestação de busca dos pré-candidatos de outros partidos de centro. O governador de São Paulo, João Doria, idem.

À coluna, Doria, cujas projeções são mais otimistas do que as do grupo de Leite, garantiu que "não haverá derrotados nas prévias do PSDB". Em 2016, vale lembrar, ele fez de Bruno Covas candidato a vice na chapa à Prefeitura de São Paulo. Covas, que havia abandonado as prévias, tinha apoiado o então deputado Ricardo Tripoli. A ordem nessa reta final entre os aliados do governador paulista é transformar a imagem de João trabalhador na de "João agregador".