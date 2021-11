CB Correio Braziliense

"Vamos conversar?"/ A máxima que o então senador Aécio Neves (PSDB-MG) usou em sua campanha presidencial, em 2014, vem sendo usada nos bastidores como uma premissa para evitar gestos bruscos de saída da sigla, caso o governador de São Paulo, João Doria, vença a prévia de hoje. Mesmo em Minas Gerais, há uma maioria

que não deseja sair.

Por falar em Minas.../ Estado decisivo para a vitória de Dilma Rousseff, em 2014, e para a de Jair Bolsonaro quatro anos depois, Minas Gerais novamente está no centro nervoso da política por causa da candidatura de Rodrigo Pacheco à Presidência da República. Aliás, o PSD vem sendo citado como possível porto daqueles que estão insatisfeitos com seus partidos. Isso porque o União Brasil, até aqui, ainda não mostrou a força da bancada.

Fé no Brasil/ Na cerimônia de inauguração do 20º shopping da Multiplan, a maior rede de shopping centers do Brasil, o empresário José Isaac Peres (foto) se disse um otimista, que enfrentou muitas dificuldades, mas mantém a fé no país. O empreendimento, construído durante a pandemia, recebeu mais de R$ 1 bilhão de investimento, vai abrigar 230 lojas e gerar 8 mil empregos no Rio de Janeiro.

Tem que enfrentar/ Em discurso emocionante na presença de políticos e empresários, Peres foi incisivo: "No Brasil, quem se preocupar com crise não vai fazer nada. Eu sou empresário há 50 anos e a cada cinco sempre tem uma crise. Se você parar, você não faz nada. A gente enfrentou todas as dificuldades que se pode imaginar. Houve de tudo nesse país, mas o país cresceu. O país está seguindo".