Maple Bear abre quatro unidades próprias em Brasília

CB Correio Braziliense

Com o objetivo de proporcionar a melhor solução educacional para a comunidade, dando continuidade à relação estabelecida com as famílias Maple Bear, haverá a implantação de quatro unidades próprias em Brasília. Duas delas entrarão em operação já em 2022.

Com origem no Canadá, sede em Toronto, e com um time composto por experientes educadores canadenses, a Maple Bear leva a mais de 30 países o melhor de uma das metodologias educacionais mais reconhecidas no mundo. Atuando no Distrito Federal há 15 anos, a escola aumentará a sua atuação na capital do país com o lançamento de quatro novas escolas nas áreas do Sudoeste, Asa Norte, Asa Sul e Águas Claras.

A nova sede Maple Bear na Asa Norte será inaugurada em fevereiro de 2022 e já está com matrículas abertas. Em um terreno de 11.000m² no setor de Grandes Áreas Norte 916, contará com mais de 6.000m² de área construída para os segmentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2.

Também a partir de fevereiro, a Maple Bear estará presente no Sudoeste EQSW 303/304. Nos amplos ambientes da escola, serão oferecidos os segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1.

As novas escolas Maple Bear no Distrito Federal contarão com Programa e Metodologia completos Maple Bear, com presença de educadores canadenses; Summer Camp Canadá 2022, em parceria com demais escolas Maple Bear do mundo; Período da manhã, com opção de integral, e período da tarde; Programa After School, com parceiros renomados na prática de modalidades esportivas e culturais, de modo que as famílias possam organizar a jornada de experiência de seu filho, de acordo com suas habilidades e interesses; Alimentação na escola, cardápio semanal balanceado, elaborado e acompanhado por nutricionistas, para oferecer aos alunos um desenvolvimento saudável e uma opção prática para as famílias (aquisição facultativa às famílias e não contemplada nos valores oferecidos).

Um showroom já está aberto na nova sede da Asa Norte 916, com espaço avançado de atendimento no Park Shopping, onde os especialistas da Maple Bear estarão presentes. Informações também poderão ser obtidas por meio do telefone 0800 051 888.

A Maple Bear oferece uma abordagem educacional que proporciona oportunidades de aprendizado concreto, encorajando a curiosidade, a experimentação, o prazer pela descoberta, o compartilhamento e o multiculturalismo.

Dessa forma, a metodologia Maple Bear desenvolve o raciocínio crítico, a compreensão do erro como parte do processo de aprendizagem, a vontade de assumir riscos intelectuais e uma verdadeira paixão pelo aprendizado, permitindo aos alunos serem bem-sucedidos em todas as etapas e esferas de suas vidas, no Brasil ou no exterior. Atualmente, a instituição conta com mais de 560 escolas e 40 mil alunos.

Fluência precoce

A proposta da Maple Bear é desenvolver uma segunda língua de maneira natural, por meio de um ambiente com imersão em inglês, em que as crianças são estimuladas a interagir de forma ativa e utilizando uma abordagem lúdica.

Pelo programa, os alunos com até três anos têm 100% das interações e aulas em inglês. A partir dos quatro anos, é introduzida a língua materna em proporção 50% em inglês e 50% em português, equilibrando a metodologia canadense ao currículo brasileiro.

Aprovado pelo MEC, o modelo de ensino da Maple Bear está posicionado em primeiro lugar entre os países de língua inglesa no ranking mundial do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), exame realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Pode-se resumir o modelo em três pilares: bilinguismo por imersão, rigoroso programa acadêmico e supervisão de educadores canadenses.

Estimulante e acolhedor

"A ideia de um programa como o da Maple Bear traz um diferencial de qualidade, com o respaldo de bons profissionais, o acompanhamento e a supervisão constante dos canadenses", explica Áurea Bartoli, Diretora Geral das Escolas Maple Bear do Distrito Federal.

Educadores canadenses visitam com frequência as escolas, garantindo a aplicação do programa acadêmico. Além deste suporte, há uma completa estrutura de treinamento e capacitação do corpo docente, acompanhamento próximo do ensino ministrado em cada sala de aula e um detalhado processo de certificação de qualidade, o Quality Assurance Maple Bear.

Na área acadêmica, o programa Maple Bear privilegia a observação, a resolução de problemas e a tomada de decisões, aplicando esse conceito a todas as disciplinas e áreas do conhecimento, como linguagem, matemática, ciência, tecnologia da informação, estudos sociais, música e artes. Como parte disso, as salas de aula são amplas, estimulantes e acolhedoras, repletas de materiais manipulativos e centros de aprendizagem. O aluno é colocado como protagonista de seu aprendizado, desenvolvendo assim uma visão aplicada dos conhecimentos e maior autonomia no dia a dia.

Maple Bear: conexão Canadá

Para os estudantes interessados em graduação no Canadá, a Maple Bear oferece ainda dois importantes recursos, já em 2022: a dupla certificação no Ensino Médio (canadense e brasileira) em parceria com a Rosedale Academy, que oferece um programa baseado no mundialmente renomado Ontario Secondary School Diploma (OSSD), além da parceria com a Trent University, que permitirá aos alunos a partir do Ensino Fundamental 2 desenvolverem vivências em uma universidade referência no Canadá, e classificada entre as melhores do planeta.