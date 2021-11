PSol vai à PGR contra Lira e Ramos

CB Correio Braziliense

O deputado federal Ivan Valente (PSol-SP) protocolou, na Procuradoria-Geral da República, uma representação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos. Os dois foram acusados pelo deputado Delegado Waldir (PSL-GO) de comandar um suposto esquema de compra de votos para obterem a aprovação de propostas de interesse do Palácio do Planalto. O caso foi revelado pelo site The Intercept.