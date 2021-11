Ministro da Cidadania é o convidado do Sem Censura de hoje

AB Agência Brasil

Nesta segunda-feira (22), o programa Sem Censura recebe o ministro da Cidadania, João Roma, para conversar sobre as ações do governo federal voltadas para a assistência social como o programa Criança Feliz, a Lei de Incentivo ao Esporte e o novo Auxílio Brasil que começou a ser pago aos cidadãos na semana passada.

Formado em Direito, João Roma foi eleito em 2018 para o seu primeiro mandato como deputado federal pelo estado da Bahia. Assumiu posições de destaque e defendeu pautas importantes no parlamento, como o Marco Legal das Startups e a Reforma Tributária, atuando como relator. Licenciou-se do mandato para assumir o Ministério da Cidadania em fevereiro de 2021.

Ao lado da apresentadora Marina Machado, conversam com o entrevistado as debatedoras convidadas: as jornalistas Denise Rothenburg, colunista de Política do Correio Braziliense e comentarista da Rede Vida, e Márcia Fernandes, repórter da TV Brasil.

O programa vai ao ar pela TV Brasil às 21h30 e é transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e também por outras plataformas. O público pode participar da conversa usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

