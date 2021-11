As lacunas de Moro rumo à terceira via

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire)

O adiamento das prévias do PSDB, criando mais um embaraço para o partido, terminou por favorecer a intenção do ex-juiz Sergio Moro como candidato da Terceira Via. Depois de se filiar ao Podemos e ser assediado por militares e bolsonaristas arrependidos, Moro ganhou mais espaço no noticiário e nas redes sociais ao sinalizar ao mercado que se aconselha com gente do quilate de Affonso Celso Pastore. É preciso dizer, no entanto, que falta muito para o eleitor saber o que Moro pensa, por exemplo, sobre política econômica. Essa é uma das lacunas no atual estágio da pré-campanha do presidenciável, que ganhou notoriedade pelo discurso anticorrupção. Hoje, Moro deve revelar algo ao participar, no Senado, do debate sobre a PEC dos Precatórios.

Há outros problemas. O mais grave é explicar a atuação na Lava-Jato. Em entrevista à agência portuguesa Lusa, o ministro Gilmar Mendes considera um "desafio" para o candidato convencer o eleitor da coerência e da correção de seus atos como juiz, ministro da Justiça, consultor e presidenciável.