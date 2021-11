Allan dos Santos: Moraes é "tirano"

CB Correio Braziliense

Foragido nos Estados Unidos, o blogueiro Allan dos Santos voltou à carga contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Em entrevista a um programa da Jovem Pan, o bolsonarista chamou o magistrado de "tirano" e "psicopata". No final de outubro, Moraes decretou a prisão preventiva e determinou ao Ministério da Justiça o envio de um pedido de extradição para os EUA. No Supremo, Allan dos Santos é investigado no âmbito do inquérito sobre as fake news, bem como na atuação de milícias digitais.