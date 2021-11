CB Correio Braziliense

União Brasil ligado a Bolsonaro/ O ministro da Justiça, Anderson Torres (foto), planeja se filiar ao União Brasil para buscar um mandato de deputado federal. Ele, porém, deve esperar mais algum tempo para assinar a ficha de filiação. Vai, primeiro, esperar as melancias se organizarem um pouco mais no caminhão eleitoral.

Hoje tem seminário/ O Correio Braziliense sedia, hoje, o seminário Agro 4.0, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a partir das 15h30, com transmissão pelo site e pelas redes sociais do jornal. Aliás, o Agro segue como a salvação da economia brasileira.

Michel na área.../ O ex-presidente Michel Temer será o palestrante de encerramento do 47º Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (CNPE), nesta quarta-feira. Desde segunda-feira, já passaram por lá personalidades do mundo jurídico, como os ministros Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal; e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, entre outros.

... E Ibaneis também/ Na abertura, Ibaneis aproveitou para brincar com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, ao dizer que advogar era mais fácil do que governar o DF. Hoje, Michel Temer falará sobre a crise de representatividade e o descompasso entre a atuação do Parlamento e a demanda da população. A transmissão será pelo Instagram

@rocuradoresanape.