Moro põe o pé na agenda econômica

CB Correio Braziliense

(crédito: maurenilson freire)

Não foi mera coincidência o desembarque do ex-juiz Sergio Moro no Congresso no mesmo dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à Câmara explicar a offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. A ideia foi justamente fazer um contraponto às promessas de notícias alvissareiras na seara econômica previstas por Guedes e a realidade dos preços altos dos alimentos, dos combustíveis, que pesam, e muito, no bolso dos brasileiros.

Daqui para a frente, o ex-juiz diversificará cada vez mais a sua fala. A avaliação do Podemos é de que, combate à corrupção, o discurso de Moro já prepondera, ao atacar petistas e bolsonaristas. Agora, é tentar repetir a dose em outras searas. A visita ao Congresso e a defesa da responsabilidade social associada à fiscal, com críticas à gestão de Paulo Guedes, foram só o começo.