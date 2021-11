CB Correio Braziliense

O encontro que o PSD fará hoje, em Brasília, vem sob encomenda para mostrar que, enquanto o PSDB briga, o partido de Gilberto Kassab, que já trabalhou no governo de João Doria em São Paulo, está unido em torno da candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à Presidência da República.