Lista de agraciados com medalha a Bolsonaro inclui Paulo Freire e Papa Francisco

AE Agência Estado

(crédito: Antônio Augusto/Câmara dos Deputados)

A Medalha Mérito Legislativo 2021, entregue na manhã desta quarta-feira ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em cerimônia na Câmara dos Deputados, também agraciou o educador Paulo Freire, criticado pelo chefe do Executivo, além do Papa Francisco e ministros de Estado como Carlos França, das Relações Exteriores, e Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Bolsonaro recebeu a medalha por indicação deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) e sob gritos de "mito" e "genocida" no plenário da Câmara.

De acordo com a mesa da Câmara, foram 32 homenageados, entre personalidades e instituições.

A médica cardiologista Ludmilla Hajjar, que foi sondada para assumir o ministério da Saúde no lugar de Marcelo Queiroga mas rejeitou o posto por reconhecer a ineficácia da cloroquina no tratamento da covid-19, também foi condecorada.

Entre as figuras públicas, ainda receberam a medalha o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), o ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o fotógrafo Sebastião Salgado.