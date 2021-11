TSE questiona PSDB sobre prévias

CB Correio Braziliense

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o PSDB preste esclarecimentos, em 10 dias, sobre os problemas que inviabilizaram as prévias do partido. A decisão da Corte é em resposta a um mandado de segurança protocolado por Gustavo Futagami da Silva, filiado da legenda. Ele pede a suspensão das eleições tucanas até que sejam resolvidas as falhas que afetaram o processo de votação. As prévias não foram finalizadas devido a um problema no aplicativo

de votação.