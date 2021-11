PSDB pedirá à PF que apure ataque hacker

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Reprodução/PSDB)

A presidência nacional do PSDB informou, ontem, que estabeleceu um prazo de 10 dias para fazer todas as diligências necessárias e apontar as causas do "congestionamento" no aplicativo usado na votação das prévias do partido — interrompidas por causa de falhas.

Carlos Sampaio, vice-presidente nacional do PSDB e responsável pela área jurídica do partido, informou, também, que se considera a possibilidade de ter acontecido um ataque hacker. "Contatamos os três advogados do PSDB e fixamos um prazo de 10 dias para que seja feitas todas as diligências para descobrir as causas desse congestionamento, se foi ataque de hacker ou não. Aí, sim, poderemos tomar as medidas necessárias", afirmou, durante coletiva de imprensa.

A votação está interrompida desde domingo, devido a falhas no aplicativo. A Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), que desenvolveu a tecnologia usada no pleito, apontou a "plausibilidade" de um ataque de hacker ter causado o congestionamento no aplicativo.

Só após apurar internamente é que o partido promete tomar as medidas judiciais cabíveis e encaminhar o histórico de investigação para a Polícia Federal. A intenção é agilizar o trabalho do órgão federal. "O trâmite de investigação da Polícia Federal, assim como do Ministério Público, tem uma série de medidas que são tomadas que, muitas vezes, retardam essa investigação. O que nós queremos é o inverso, é agilizar", explicou Sampaio. Ele afirmou que a PF terá autonomia na apuração dos fatos. "Tudo que estamos fazendo é para dar subsídios à Polícia Federal, que vão facilitar a investigação da prática de crime e identificação do eventual autor", completou.

A retomada da votação ainda não está marcada. "Todas as condições, agora, são de ajuste técnico, de conversa entre os técnicos, reteste. Nós só vamos conhecer algo ao longo da madrugada, no início da manhã (de hoje)", disse o presidente nacional do partido, Bruno Araújo.

Previsão

"Se confirmada a possibilidade de avançar, ou tendo avançada a segunda alternativa de empresa, nós saberemos amanhã pela manhã se poderão os candidatos e o partido se reunirem para definir a etapa seguinte", afirmou. "Se houver a confirmação por parte da empresa e não houver nenhum agente externo que o impeça, as eleições estarão confirmadas, serão realizadas até o domingo", indicou.

Os concorrentes a candidato da legenda à Presidência da República são os governadores de São Paulo, João Doria; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.