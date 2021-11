Filiação de Dallagnol

CB Correio Braziliense

No evento de filiação do general Santos Cruz, a presidente do Podemos, Renata Abreu, confirmou a filiação de Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava-Jato no Ministério Público Federal de Curitiba. "A gente vai definir agora, depois da filiação do Santos Cruz, quando que vai ser a filiação do Deltan, mas possivelmente dia 10 (de dezembro), lá em Curitiba", disse a dirigente partidária, que ainda confirmou a intenção de lançá-lo para deputado federal.