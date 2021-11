Prefeituras atendidas

CB Correio Braziliense

A Comissão Mista de Orçamento divulgou, ontem, a relação das emendas do relator-geral do Orçamento executadas neste ano e em 2020. A lista mostra que 4.838 prefeituras, de todos os partidos, foram beneficiadas pelas RP9 neste ano. O número equivale a 87% de todos os municípios brasileiros. Também receberam recursos de emendas do relator 659 das 816 prefeituras que pertencem a partidos de oposição (PDT, PSB, PT, PCdoB, PSol e Rede), o que corresponde a 81%. Segundo o relatório, todos os governos estaduais também foram beneficiados pelas emendas de relator-geral em 2020 e em 2021. (Agência Câmara)