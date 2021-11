Outras indicações

CB Correio Braziliense

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado tem 10 sabatinas pendentes. Além da avaliação de André Mendonça, o colegiado terá de apreciar uma indicação para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), sete para o Conselho Nacional de Justiçã (CNJ) e uma para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Todas devem ser avaliadas no esforço concentrado na Casa, que vai de terça até quinta-feira. O plenário do Senado tem de deliberar sobre 29 nomes, entre os quais 17 indicados a chefiar embaixadas ou representações do Brasil em organismos internacionais.