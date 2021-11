Eliziane é a escolhida

CN Cristiane Noberto

O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AL), indicou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) para ser a relatora da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). O "terrivelmente evangélico", termo cunhado pelo presidente Jair Bolsonaro para indicar quem seria o escolhido para o STF, deve ser sabatinado na próxima semana.

Em vídeo publicado no Twitter, a parlamentar disse que é um "prestígio" dado à bancada feminina na Casa, além de demonstrar o Estado laico. "Também demonstra claramente o seu respeito à diversidade religiosa no Brasil", disse. "Como relatora, vou me pautar por informações e também pela boa técnica legislativa e sem qualquer preconceito político, ideológico e muito menos religioso", continuou.

Após ser alvo de pressões do governo, depois de quatro meses, Alcolumbre agendou para a quarta-feira do ex-advogado-geral da União.