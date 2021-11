CB Correio Braziliense

Diferentemente de 2018, quando o governo estava fora da disputa eleitoral, desta vez, há o "peão do jogo", aquele que fica no centro do terreno e os demais tentam derrubá-lo. E é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Montado o tabuleiro dos pré-candidatos para 2022, os analistas apontam esta largada de hoje como um cenário muito parecido com a chegada de 2014, quando a terceira via representada por Marina Silva terminou em terceiro lugar, com 21%.

O cientista político Alberto Carlos Almeida, que, desde março, tira a média de todas as pesquisas divulgadas, diz que 20% é exatamente o patamar da soma de intenções de voto de todos os candidatos que tentam quebrar a polarização. "Na última eleição, não tínhamos governo versus oposição. Agora temos, e quem achar que está bom, tende a votar em Bolsonaro e quem quer mudança, vê o Lula", diz ele, referindo-se esta largada eleitoral de 2022 hoje, uma vez que todos os pré-candidatos já são conhecidos.

As contas de Almeida mostram que Lula, mais identificado como a segurança de mudar tudo e oposição a Bolsonaro, começou a subir quando o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações contra ele e mandou o caso de volta à primeira instância. O ex-presidente hoje está estacionado nos 40%. Jair Bolsonaro, por sua vez, começou a série com 31% e, desde agosto, começou a descer, hoje está em 26%. Todos os candidatos somados apresentaram, em março, 39% e hoje têm 20%. O que está em plena subida é o número de indecisos. Em março, era de 7% e, hoje, está em 14%.

Sinal de que o eleitor ainda vai deixar os candidatos "na chuva" antes de fazer a sua escolha. Até aqui, no centro, todos juntos são a Marina em 2014.

No rebote

Além dos cargos nas agências reguladoras, o PL mira o Ministério da Infraestrutura. É que, se o ministro Tarcísio de Freitas for candidato a governador de São Paulo, o espaço ficará livre para novos aliados.

Plano A & plano B

O sonho de João Doria é atrair Sergio Moro para a vaga de candidato a vice na chapa. Porém, se Moro estiver na frente quando chegar a hora da escolha, o jeito será inverter a chapa.

Fronteiras fechadas

Você, leitor, lembra que há alguns meses o governo brasileiro enviou o nome do ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella para embaixador na África do Sul? Pois é. A avaliação por lá é a de que tudo indica que as fronteiras estão fechadas para Crivella assumir o posto. Diplomatas brasileiros têm dito em conversas reservadas que é melhor esquecer. O agrément não veio até agora e nem virá.

A visão dele

De olho nos movimentos de todos os adversários do presidente Jair Bolsonaro em 2022, o líder do governo no Senado, Eduardo Gomes (MDB-TO), analisa o quadro da seguinte forma: "Bolsonaro tem tudo para se recuperar. Lula não consegue se explicar, Ciro Gomes não consegue decolar. O PSDB, onde tenho amigos, não ganha nem uma disputa em que está sozinho, basta ver o desgaste das prévias. E Sergio Moro ainda terá que lutar muito para encontrar espaço".

Itália em Igarapé I/ O embaixador Francesco Azzarello eterniza nos jardins, inspirados nos igarapés amazônicos, a memória do arquiteto Píer Luigi Nervi. Azzarello inaugura nesta segunda-feira, às 19h30, uma estátua de Nervi, assinada pela artista Christina Motta, mesma autora da estátua de Brigitte Bardot, em Búzios. A ministra Flávia Arruda (foto) falará em nome do governo brasileiro.

Itália em Igarapé II/ Píer Luigi Nervi é autor da sede da Unesco, em Paris, e da Embaixada da Itália, uma das mais belas de Brasília. É o mais celebrado arquiteto italiano, depois de Leonardo da Vinci. Era grande amigo de Oscar Niemeyer, que, na Itália, é autor do Palácio Mondadori, em Milão.

Jorge Honório/ Jornalistas têm encontro marcado neste domingo, às 11h, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, para a missa de Sétimo Dia da passagem do jornalista Jorge Honório Ferreira Neto.