Impacto em programas sociais

CB Correio Braziliense

A Comissão Senado do Futuro marcou para hoje, às 9h, uma audiência pública para debater os impactos da PEC dos Precatórios sobre os programas sociais. A reunião atende requerimento do presidente do colegiado, senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Participam do debate a professora da USP e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello e o sociólogo Floriano Pesaro. Também são aguardados representantes do Ministério da Cidadania e da Consultoria Legislativa do Senado. (Agência Senado)