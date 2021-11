Em defesa das emendas

CB Correio Braziliense

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a manutenção das emendas do relator e a ocultação dos nomes de quem apadrinhou o orçamento secreto nos dois últimos anos. "Há mecanismos de combate desses malfeitos, desses desvios e desses crimes, mas não é a existência da emenda do relator que é, por sua natureza, algo ilícito, porque não é", enfatizou. "Aliás, o que vai salvar muita gente no Brasil, muitos municípios, muitos hospitais, são os recursos que estão indicados pelo relator e que precisam ser destravados", afirmou Pacheco, em discurso a empresários no Paraná.