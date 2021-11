Comissão do Senado avalia ouvir Aras

CB Correio Braziliense

O convite para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, compareça à Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado é um dos requerimentos a ser deliberado, hoje, pelo colegiado. Ele está sendo convidado a prestar esclarecimentos sobre o andamento das providências adotadas em relação aos fatos levantados e aos pedidos de indiciamentos contidos no relatório da CPI da Covid.

Autor do requerimento, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), argumenta que, de acordo com a legislação processual aplicável, o procurador-geral da República dispõe de 30 dias para adotar as providências cabíveis quanto ao conteúdo do relatório das investigações, aprovado em 26 de outubro.

"Ao longo das suas mais de 1.200 páginas, (o relatório) aponta diversos fatos criminosos e seus respectivos responsáveis, para que as autoridades competentes adotem providências relativas ao aprofundamento das investigações e à devida responsabilização penal, civil e administrativa", justifica Randolfe Rodrigues no pedido. (Agência Senado)