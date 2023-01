Cartão corporativo: Bolsonaro gastou R$ 13,6 milhões em hospedagem

CB Correio Braziliense

Os dados do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram divulgados na noite desta quarta-feira (11/1) e mostram que o então chefe do Executivo gastou ao menos R$ 27,6 milhões durante os quatro anos de mandato. A divulgação atende a um pedido feito em dezembro por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) pela Fiquem Sabendo, agência de dados públicos, e estão disponíveis no site do governo. Os dados mostram que Bolsonaro gastou pelo menos R$ 13,6 milhões em hospedagem, muitos em hotéis de luxo.

Também há um grande gasto com restaurantes. Em um único restaurante, Bolsonaro chegou a gastar R$ 109 mil. Tem gastos em padaria que chega a R$ 55 mil. Também chama atenção os gastos com sorveterias, foram feitas 62 compras, que somaram R$ 8,6 mil, todas em Brasília. O cartão corporativo também foi usado para fazer ao menos duas compras na loja Havan. Foram duas compras totalizando R$ 460.

Corrigido pela inflação, o valor gasto por Bolsonaro nos quatro anos foi menor do que de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos primeiros mandatos e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em seu primeiro mandato. O cartão corporativo serve para atender a despesas de pequeno vulto, atender a despesas eventuais, como viagens e serviços especiais, que exijam pronto pagamento e executar gastos em caráter sigiloso.

