Flávio Dino: terroristas agiram em Brasília "achando que era um videogame"

VC Victor Correia

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou nesta sexta-feira (13/1) que os terroristas bolsonaristas que depredaram a Esplanada no domingo (8/1) vieram a Brasília "pensando que se tratava de um videogame".

"[Os atos de domingo] Não são videogame. Há gente que veio para cá pensando que se tratava de um jogo, e que a pessoa tem cinco vidas", declarou Dino em cerimônia no Palácio da Justiça para homenagear os envolvidos na operação de defesa da democracia. "Pelo amor de Deus, as eleições de 2022 já acabaram", completou.

Além do ministro Dino, estavam presentes na mesa o interventor federal Ricardo Cappelli, que é o secretário-executivo da pasta, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. A solenidade ocorreu em uma sala no mezanino do Palácio da Justiça.

O ministro citou, em seu discurso, outras ameaças terroristas que surgiram durante a semana pelo país, como bloqueios de estradas e ataques a torres de transmissão de energia.

"A cada ameaça que se processa de fechamento de estradas, de refinarias, quantos milhões são gastos para proteger o patrimônio público? Esses mesmos terroristas querem deixar regiões brasileiras sem energia elétrica, e não pensam que deixar um hospital sem energia elétrica é criminoso", afirmou.

A cerimônia homenageou comandantes e membros da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar, entre outras instituições.

