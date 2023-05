Chanceler britânico confirma visita ao Brasil na próxima quarta-feira

RS Renato Souza

O Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, visita o Brasil nesta semana e deve cumprir uma agenda focada em acordos bilaterais e em medidas ambientais, com foco na proteção da Amazônia. A agenda dele no país inclui visita ao Amazonas e a Brasília, onde deve se encontrar autoridades do governo brasileiro.



O Brasil é o último país da agenda na América Latina em uma sequência de visita a quatro nações. James já visitou a Jamaica e tem encontros marcados no Chile e na Colômbia. O envio do chanceler pelo governo do Reino Unido ocorre após Lula participar, junto a centenas de líderes e diplomatas de outras nações, da coroação do Rei Charles.

Fontes no governo consultadas pelo Correio apontam que, a princípio, James não deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo chega hoje do Japão e deve descansar no Palácio da Alvorada. Lula participou da cúpula do G7 e fez diversas reuniões, encontros bilaterais e discursos.

A avaliação de assessores é de que ele deve repousar em razão da intensa agenda dos últimos dias. A Embaixada do Reino Unido tenta um encontro, que poderia ocorrer em uma reunião do presidente com diplomatas na quarta-feira. Caso não seja possível se reunir com Lula, James tenta agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

