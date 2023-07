Reforma tributária: Bolsonaro não responde mensagens e deixa Arthur Lira no vácuo

RF Raphael Felice

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), relatou que tentou entrar em contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tentar convencê-lo a mudar de posição sobre a reforma tributária, nesta quinta-feira (6/7). Segundo o parlamentar, o ex-chefe do Executivo não atendeu às ligações e nem retornou as mensagens recebidas.

Antes considerado como aliado, Bolsonaro não conversou com o presidente da Câmara e atua contra a reforma tributária. Para convencer aliados a votar contra, ele tem chamado a proposta de “reforma tributária do governo Lula”. “Mandei mensagem e não fui respondido, não consegui falar”, disse Lira.

Nesta quinta-feira, o parlamentar afirmou que não há possibilidade de adiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, prevista para se iniciar nesta noite. Ele apontou que pretende votar o relatório de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) em dois turnos.

Arthur Lira deu a declaração ao chegar na Câmara dos Deputados para iniciar os trâmites e as últimas articulaçõese dar início a negociação. Ele argumentou que não irá adiar, pois os parlamentares que querem mudar a votação da reforma para agosto não vão mudar de posição.

